Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Хлестов отреагировал на сравнение игрока ЦСКА Сергея Игнашевича с легендарным капитаном "Милана" Франком Барези. Эту аналогию провел комментатор матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит" (0:0) Нобель Арустамян. Ранее прозвище "Барези" носил сам Дмитрий Хлестов.

"Теперь Игнашевич у нас Барези?" - написал Хлестов в своем Твиттере.