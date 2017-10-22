18:33 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Хлестов: "Теперь Игнашевич у нас Барези?"

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Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Хлестов отреагировал на сравнение игрока ЦСКА Сергея Игнашевича с легендарным капитаном "Милана" Франком Барези. Эту аналогию провел комментатор матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит" (0:0) Нобель Арустамян. Ранее прозвище "Барези" носил сам Дмитрий Хлестов.

"Теперь Игнашевич у нас Барези?" - написал Хлестов в своем Твиттере.

ЦСКА - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Hunter-Altair

обиделся что ли? бедолага...

18:43