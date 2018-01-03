Дмитрий Булыкин: "Зря Гинер так высказался в адрес "Локо"

Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин порекомендовал обратить внимание на формат общения игроков и тренеров ЦСКА с судьями. Напомним, что президент ЦСКА Евгений Гинер предложить провести анализ, сколько 11-метровых ударил "Локомотив" и сколько "железнодорожники" сыграли "11 на 10".
– Ерунда это все, – сказал Булыкин. – Любой может быть на первом месте по времени игры в большинстве и количеству пробитых пенальти. Тем более в этом сезоне наша команда навязывает свою волю соперникам, вынуждает их ошибаться. Вспоминая матчи "Локо", могу сказать: все решения были по делу. К слову, я бы обратил внимание на то, как футболисты и тренеры ЦСКА общаются с судьями и бегают на скамейки других команд. И в данном случае, полагаю, есть запас желтых и красных карточек для игроков ЦСКА. Помню, как мы играли против армейцев в этом сезоне. Гончаренко побежал на другую скамейку, а Овчинников потом бушевал в подтрибунном помещении. Все это эмоции. Когда тренеры армейцев посмотрели повторы, то вопросов не возникло.
– Зря Евгений Гинер так высказался в адрес "Локо"?
– Мне кажется, да. Все свои очки "Локомотив" набрал по делу и заслуженно лидирует. (Ярослав СУСОВ)
"Лигу надо расширить - мы сделаем чемпионат из 18 команд". Откровенный Гинер
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Монте-Кристо (Мститель) .
Сравнить систему питерских политпроектов Зенита и СКА с Гинером. Гинера оскорбить. Сравнить Гинера с навозом. Оскорбить навоз.
00:16
Никто62
Гинер всегда был г...о.Все это знали изнают.На Шпалыча не стоит бочку катить-подленко как и все еврейс..е
23:36 3 января
Tribunal Z
Булыки кулацкая подпевала. Прав Гинер. За уши тащат Локомотив наверх. РЖД хорошо бабок зарядил.
23:31 3 января
Плут
Лига Европы покажет, кто есть ху .Если "Локомотив" вынесут в одну калитку , то дыма без огня не бывает.
22:55 3 января
zega
у Гинера конский менталитет, поэтому умного никогда ничего не говорил.
22:40 3 января
Andrey6201
Диману реально пора бухать, а СЭксу - публиковать пьяный бред :(
22:24 3 января
Иван-крестьянский сын
Тренировать команды надо лучше, а не судьями мериться! Где новые Бесковы, Севидовы, Садырины? А то получается, что в современном первенстве побеждают те, кто с судьями больше ладит!
22:22 3 января
Алекс Ферги
нормально Ротенберги тянут ) чемпионство в хоккее опять СКА ) а Булыкину стыдно высказываться-то, пропить такой талант это надо быть реальным профи )
22:21 3 января
alex lav
Локо тащут, но не откровенно, а исподволь.
22:19 3 января
RSDsouth
Лучше проведите анализ сколько игр выиграли команды Ростов и Локо , когда на поле за них выходил Боря Ротенберг
22:04 3 января
ravilius777
выигранные игры у коней судьи дважды забрали за 20 туров, сначала с Ахматом, после с Локомотивом, удаления, пенальти, забитые из аута голы, незасчитанные голы... вот Гинер и бесится, Гинер все продал, ГВП, вообще есть честные таблицы там ЦСКА на первом месте
21:56 3 января
klipsch
zent71, так можно вообще про любой клуб написать. Например, словенцы должны были выигрывать как минимум один из матчей у Спартака, а Зенит не вылетел от 6 места чемпионата Израиля, только благодаря везению и судьям
21:48 3 января
zent71
А в ЛЧ Шерифа и непонятного Злина не будет и наших судей тоже не будет, впрочем наших судей уже давно там нет.
21:42 3 января
zent71
Ладно это был бы один матч. А в двух как детей. И что наш лидер на столько слабее Молдавского.
21:38 3 января
klipsch
Гинер сморозил чушь, в ответ Булыкин сморозил такую же чушь.
21:37 3 января
zent71
В Европе у Молдавии без помощи не смогли. Да не то-что не смогли, а ещё и натянули их.
21:35 3 января
Edward CSKA
Чё несёт этот Лохомот????????
21:31 3 января
Щас спою
Два недоклуба-однозначно
21:23 3 января
Бу-га-га!
Варежки сними!©
21:16 3 января
Flamenco
С Культявого нужно отрезать не только руку, но и язык!
21:14 3 января