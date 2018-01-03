Дмитрий Булыкин: "Зря Гинер так высказался в адрес "Локо"

Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин порекомендовал обратить внимание на формат общения игроков и тренеров ЦСКА с судьями. Напомним, что президент ЦСКА Евгений Гинер предложить провести анализ, сколько 11-метровых ударил "Локомотив" и сколько "железнодорожники" сыграли "11 на 10".

– Ерунда это все, – сказал Булыкин. – Любой может быть на первом месте по времени игры в большинстве и количеству пробитых пенальти. Тем более в этом сезоне наша команда навязывает свою волю соперникам, вынуждает их ошибаться. Вспоминая матчи "Локо", могу сказать: все решения были по делу. К слову, я бы обратил внимание на то, как футболисты и тренеры ЦСКА общаются с судьями и бегают на скамейки других команд. И в данном случае, полагаю, есть запас желтых и красных карточек для игроков ЦСКА. Помню, как мы играли против армейцев в этом сезоне. Гончаренко побежал на другую скамейку, а Овчинников потом бушевал в подтрибунном помещении. Все это эмоции. Когда тренеры армейцев посмотрели повторы, то вопросов не возникло.

– Зря Евгений Гинер так высказался в адрес "Локо"?

– Мне кажется, да. Все свои очки "Локомотив" набрал по делу и заслуженно лидирует. (Ярослав СУСОВ)

"Лигу надо расширить - мы сделаем чемпионат из 18 команд". Откровенный Гинер