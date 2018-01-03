21:07 3 января | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Булыкин: "Зря Гинер так высказался в адрес "Локо"

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Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин порекомендовал обратить внимание на формат общения игроков и тренеров ЦСКА с судьями. Напомним, что президент ЦСКА Евгений Гинер предложить провести анализ, сколько 11-метровых ударил "Локомотив" и сколько "железнодорожники" сыграли "11 на 10".

 
Евгений ГИНЕР vs. Леонид ФЕДУН.Гинер vs Федун: расширить или сократить РФПЛ. А вы за кого?

– Ерунда это все, – сказал Булыкин. – Любой может быть на первом месте по времени игры в большинстве и количеству пробитых пенальти. Тем более в этом сезоне наша команда навязывает свою волю соперникам, вынуждает их ошибаться. Вспоминая матчи "Локо", могу сказать: все решения были по делу. К слову, я бы обратил внимание на то, как футболисты и тренеры ЦСКА общаются с судьями и бегают на скамейки других команд. И в данном случае, полагаю, есть запас желтых и красных карточек для игроков ЦСКА. Помню, как мы играли против армейцев в этом сезоне. Гончаренко побежал на другую скамейку, а Овчинников потом бушевал в подтрибунном помещении. Все это эмоции. Когда тренеры армейцев посмотрели повторы, то вопросов не возникло.

– Зря Евгений Гинер так высказался в адрес "Локо"?

– Мне кажется, да. Все свои очки "Локомотив" набрал по делу и заслуженно лидирует. (Ярослав СУСОВ)

"Лигу надо расширить - мы сделаем чемпионат из 18 команд". Откровенный Гинер

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Сравнить систему питерских политпроектов Зенита и СКА с Гинером. Гинера оскорбить. Сравнить Гинера с навозом. Оскорбить навоз.

00:16

Никто62

Гинер всегда был г...о.Все это знали изнают.На Шпалыча не стоит бочку катить-подленко как и все еврейс..е

23:36 3 января

Tribunal Z

Булыки кулацкая подпевала. Прав Гинер. За уши тащат Локомотив наверх. РЖД хорошо бабок зарядил.

23:31 3 января

Плут

Лига Европы покажет, кто есть ху .Если "Локомотив" вынесут в одну калитку , то дыма без огня не бывает.

22:55 3 января

zega

у Гинера конский менталитет, поэтому умного никогда ничего не говорил.

22:40 3 января

Andrey6201

Диману реально пора бухать, а СЭксу - публиковать пьяный бред :(

22:24 3 января

Иван-крестьянский сын

Тренировать команды надо лучше, а не судьями мериться! Где новые Бесковы, Севидовы, Садырины? А то получается, что в современном первенстве побеждают те, кто с судьями больше ладит!

22:22 3 января

Алекс Ферги

нормально Ротенберги тянут ) чемпионство в хоккее опять СКА ) а Булыкину стыдно высказываться-то, пропить такой талант это надо быть реальным профи )

22:21 3 января

alex lav

Локо тащут, но не откровенно, а исподволь.

22:19 3 января

RSDsouth

Лучше проведите анализ сколько игр выиграли команды Ростов и Локо , когда на поле за них выходил Боря Ротенберг

22:04 3 января

ravilius777

выигранные игры у коней судьи дважды забрали за 20 туров, сначала с Ахматом, после с Локомотивом, удаления, пенальти, забитые из аута голы, незасчитанные голы... вот Гинер и бесится, Гинер все продал, ГВП, вообще есть честные таблицы там ЦСКА на первом месте

21:56 3 января

klipsch

zent71, так можно вообще про любой клуб написать. Например, словенцы должны были выигрывать как минимум один из матчей у Спартака, а Зенит не вылетел от 6 места чемпионата Израиля, только благодаря везению и судьям

21:48 3 января

zent71

А в ЛЧ Шерифа и непонятного Злина не будет и наших судей тоже не будет, впрочем наших судей уже давно там нет.

21:42 3 января

zent71

Ладно это был бы один матч. А в двух как детей. И что наш лидер на столько слабее Молдавского.

21:38 3 января

klipsch

Гинер сморозил чушь, в ответ Булыкин сморозил такую же чушь.

21:37 3 января

zent71

В Европе у Молдавии без помощи не смогли. Да не то-что не смогли, а ещё и натянули их.

21:35 3 января

Edward CSKA

Чё несёт этот Лохомот????????

21:31 3 января

Щас спою

Два недоклуба-однозначно

21:23 3 января

Бу-га-га!

Варежки сними!©

21:16 3 января

Flamenco

С Культявого нужно отрезать не только руку, но и язык!

21:14 3 января