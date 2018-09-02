Дмитрий Аленичев: "Торбинский говорил, что хочет еще поиграть в большой футбол"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в преддверии матча 6-го тура премьер-лиги с тульским "Арсеналом" выразил надежду, что новичок команды Дмитрий Торбинский принесет пользу. По его словам, Торбинский может стать одним из лидеров команды.

– Торбинского я хорошо знаю, – заявил в эфире канала "Матч Премьер" Аленичев. – Мы играли даже вместе. Когда появилась такая возможность, я сразу позвонил ему. Рад, что заявили Торбинского в последний момент. Понимаем, что Дима отвлекался, занимался бумажными делами, документами. Но у него большой опыт, мастерство, которое пригодится "Енисею". Для Красноярска фигура Торбинского много значит. Он говорил, что еще хочет поиграть в большой футбол. Надеюсь, он себя хорошо проявит уже в этой игре.