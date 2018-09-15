Дмитрий Аленичев: "Считаю, что мы хорошо поработали во время паузы на игры национальных сборных"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящей игры седьмого тура чемпионата России против "Рубина". Он отметил, что для его команды нет никаких трудностей играть после международной паузы, так как из красноярского клуба не было вызвано большого количества игроков, в отличии от других.

– Для нас нет разницы, поскольку у нас не было большого количества игроков, которых вызывали в сборные, в отличие от других команд. Считаю, что мы хорошо поработали в этот период. Надеюсь, мы покажем, насколько наша подготовка была плодотворной.

– Каким будет футбол сегодня?

– Хотелось бы, чтоб он был зрелищным, в первую очередь. Мы играем для болельщиков. Хотелось бы, чтобы сегодня был положительный результат с нашей стороны.

"Рубин" – "Енисей": чемпионат России по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция