Дмитрий Аленичев: "При счете 1:0 "Енисей" мог заканчивать игру с ЦСКА"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 3-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА (1:1).
- Хотел бы поздравить всех красноярских болельщиков с тем, что команда завоевала первое очко в премьер-лиге, - цитирует пресс-служба "Енисея" слова Аленичева. - Это праздник для всех нас. Исходом игры немного расстроен, потеряли два очка.
Учитывая, как сложился матч, удаление подействовало на ход игры. Я думаю, при счете 1:0 могли заканчивать игру. Были более продуктивными на завершающей стадии. Несколько таких моментов было возле ворот ЦСКА, как раз после удаления. Поэтому, конечно, нам нужно было ими воспользоваться до пенальти и такой нервной концовки. В любом случае очко есть очко, двигаемся дальше.
Ранее Алиничев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота "Енисея" в матче с ЦСКА.
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