Дмитрий Аленичев: "Поздравляю "Зенит" с заслуженной победой"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что причиной поражения красноярской команды в матче 1-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2) стала психология.
- Поздравляю болельщиков "Енисея" с официальным дебютом в российской премьер-лиге, а "Зенит" с заслуженной победой, - цитирует Аленичева официальный сайт красноярского клуба. - В первом тайме мне понравилось, как мы играли. Особенно в обороне.
Во втором тайме сыграла роль психология футболистов. Мы отошли назад, начали играть на удержание счета, "Зенит" владел инициативой. В последние 15 минут подсели, чем соперник, к сожалению для нас, и воспользовался.
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