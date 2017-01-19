22:57 19 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Директор "Эльфсборга" подтвердил переговоры с "Краснодаром" по Клаэссону

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Директор "Эльфсборга" Стефан Андреассон подтвердил информацию о переговорах с "Краснодаром" по трансферу полузащитника Виктора Клаэссона. Ранее сообщалось, что игрок побывал на стадионе и клубной базе. Игрок прошел медосмотр и взял некоторое время на раздумья. По сведениям шведских СМИ, хавбек может обойтись "быкам" в 2 миллиона евро. Клаэссон в своем активе имеет шесть матчей за сборную Швеции.

- Мы ведем переговоры с "Краснодаром", могу это подтвердить, - приводит fotbolldirekt.se слова Андреассона. - Игрок отправился в Россию, чтобы познакомиться с клубом. Сначала он хочет все посмотреть, чтобы принять окончательное решение. Но мы действительно ведем переговоры.

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Материалы REN-TV

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