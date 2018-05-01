Динияр Билялетдинов: "Переливание крови в "Локомотиве"? Может, это сам О’Коннор делал?"

27 мая 2007 года. Москва. "Москва" - "Локомотив" - 0:1. Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ - с Кубком России после финала с дополнительным временем. Второй слева - Гарри О'КОННОР. Фото Алексей ИВАНОВ

Бывший полузащитник "Локомотива", хавбек литовского "Тракая" Динияр Билялетдинов рассказал, что в команде не было процедуры переливания крови перед матчами. Также он предположил, что экс-нападающий команды Гарри О’Коннор мог это делать в индивидуальном порядке.

Гарри О’Коннор: "В "Локомотиве" у нас брали кровь, и после очистки вливали обратно перед матчем"

Шотландский форвард в интервью Open Goal рассказал, что у футболистов "Локомотива" выкачивали кровь, а перед игрой вливали уже очищенную, в результате чего улучшалась выносливость.

– Очищение крови? Эта процедура стара, как мир, – сказал Билялетдинов. – Я помню, что в последствии это вообще запретили. Если не ошибаюсь, при этой процедуре вливают твою же плазму.

– Но в "Локомотиве", когда вы там выступали, такого не было?

– Может, кто-то и делал в индивидуальном порядке, но не массово. Но это все равно не было каким-то очищением крови, как говорит О’Коннор. А потом такую процедуру вообще запретили. Может, он сам что-то делал индивидуально?

– В 2006-2007 годах это уже было запрещено?

– Честно, не помню.

– Вы сами проходили подобную процедуру?

– Нет, я не делал. (Павел ГУРЕВИЧ)

Билялетдинов играл за "Локомотив" с 2004-го по 2009-й. О’Коннор выступал за железнодорожников с февраля 2006-го по июнь 2007-го, провел 43 матча в различных турнирах и забил 11 мячей.

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