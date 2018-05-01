Валерий Филатов: "В "Локомотиве" переливали кровь? О'Коннор нагло врет!"

Бывший президент "Локомотива" Валерий Филатов назвал ложью слова бывшего игрока железнодорожников Гарри О'Коннора о том, что футболистам переливали кровь перед матчами для повышения выносливости. Также экс-руководитель столичного клуба назвал шотландского форварда "нехорошим человеком".

Гарри О’Коннор: "В "Локомотиве" у нас брали кровь, и после очистки вливали обратно перед матчем"

– О'Коннор в интервью Open Goal рассказал, что у футболистов команды выкачивали кровь, а перед игрой вливали уже очищенную, в результате чего улучшалась выносливость. Это правда?, – вопрос Филатову.

– Конечно же нет. Это наглая ложь! Ничего подобного никогда не было. Мы даже не знали, что такое возможно.

– На ваш взгляд, зачем ему спустя столько лет врать?

– Да потому что он человек такой. Нехороший, мягко говоря. Не хочу вообще о нем говорить. (Павел ГУРЕВИЧ)

Филатов был президентом "Локомотива" с 1992 года по декабрь 2006-го. О'Коннор выступал за железнодорожников с февраля 2006-го по июнь 2007-го, провел 43 матча в различных турнирах и забил 11 мячей.