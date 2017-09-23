"Динамо" вышло на матч против ЦСКА в футболках в поддержку Панченко и Рыкова

Игроки "Динамо" вышли на матч 11-го тура чемпионата России против ЦСКА в футболках в поддержку нападающего Кирилла Панченко и защитника Владимира Рыкова. Форвард получил травму 15 сентября в игре против "Арсенала" (0:1).

У Панченко была диагностирована травма коленного сустава с повреждением передней крестообразной связки. Ожидается, что восстановление форварда займет около полугода. В текущем сезоне нападающий провел 10 матчей за бело-голубых и забил четыре гола.

Рыков получил перелом скуловой кости также в поединке с "Арсеналом". Его возвращение на поле ожидается через месяц.