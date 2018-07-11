"Динамо" сыграло вничью с третьей командой Чехии

"Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с чешской командой "Яблонец", которая в прошлом сезоне заняла третье место в национальном чемпионате.

Голами в составе бело-голубых отметились Кирилл Панченко и Евгений Марков.

Товарищеский матч

"ДИНАМО" М (Россия)– "Яблонец" (Чехия) – 2:2 (0:1)

Голы: Икауниекс, 17 (0:1). Панченко, 46 (1:1). Марков, 65 (2:1). Поважанец, 79 (2:2).

"Динамо": Лещук, Козлов, Рыков (Хольмен, 59), Шуньич (Осипенко, 78), Морозов (Соснин, 80), Терехов (Темников, 46), Соу (Москвичев, 66), Тетте, Рауш (Грулев, 70), Луценко (Марков, 59), Панченко,