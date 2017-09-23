"Динамо" – ЦСКА: видео голов

В субботу стартует 11-й тур премьер-лиги. Открывается тур встречей "Динамо" и ЦСКА в Химках. Встреча на подмосковной "Арене Химки" начнется в 16.30 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Динамо" Москва – ЦСКА.

Сразу после финального свистка на сайте "Спорт-Экспресса" вас будут ждать репортаж, комментарий одного из наших ведущих авторов, прямые включения со стадиона, видео голов, а также прямые речи участников встречи.

ВИДЕО ГОЛОВ "ДИНАМО" МОСКВА – ЦСКА.