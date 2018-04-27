Димитров восстановился от повреждения ноги, полученного в матче со "Спартаком"

Как сообщили в пресс-службе "Урала", болгарский полузащитник команды Николай Димитров, пропустивший выездной матч 27-го тура чемпионата России с "Анжи" (0:1) из-за повреждения ноги, полученного в игре со "Спартаком" (2:1), вернулся в общую группу. Никаких проблем со здоровьем у Димитрова нет. Ожидается, что он сможет принять участие во встрече с "Ахматом", которая состоится 30 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. Дисквалифицированных на эту встречу в команде нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)