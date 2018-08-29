Дик Адвокат: "Если бы "Зенит" позвал отметить десятилетие победы в Суперкубке, приехал бы хоть на выходные"

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат в интервью "СЭ" признался, что готов приехать в Россию отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА. Сине-бело-голубые ровно 10 лет назад, 29 августа, переиграли "Манчестер Юнайтед" (2:1).

– Когда вас ждать в России?

– Если бы "Зенит" позвал отметить десятилетие победы в Суперкубке, приехал бы хоть на выходные! А так – возможно, заскочу осенью, на какой-нибудь еврокубковый матч.

– А в выходные матч со "Спартаком".

– Вот на этой игре и надо отпраздновать победу над "МЮ". Гордиться своей историей – это правильно. Тогда новое поколение увидит хороший пример, и на тот же "Спартак" будет дополнительная мотивация. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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