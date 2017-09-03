Денис Маслов: "Уровень Евсеева, безусловно, РФПЛ"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов выразил радость в связи с возвращением в тренерский штаб команды Вадима Евсеева. Специалист уже работал в "Амкаре" в сезоне-2015/16, после чего принял предложение "Текстильщика". В начале сентября стало известно, что 41-летний Евсеев покинул ивановскую команду.

– За это время мы соскучились по Вадиму Валентиновичу, а Вадим Валентинович соскучился по премьер-лиге, – цитирует клубная пресс-служба Маслова. – Евсеев прекрасно работал в Иванове, но все должны понимать, что его уровень – это, безусловно, РФПЛ. Надеюсь, что его возвращение в тренерский штаб Гаджиева придаст "Амкару" тот импульс, которого нашим футболистам, возможно, не хватало на старте сезона. Напрасно говорят, что нельзя войти дважды в одну реку – возвращение Евсеева в "Амкар" наверняка станет событием со знаком плюс как для клуба, так и для самого Вадима Валентиновича.