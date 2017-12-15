Денис Маслов: "Позиция "Амкара" - не продавать игроков. Но "Зима близко"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов в интервью официальному сайту клуба сказал, что возможность ухода лидеров из команды будет зависеть от финансовой ситуации. Представитель руководства пермяков подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных предложениях по продаже футболистов.

– На кого из лидеров "Амкара" есть конкретные предложения?

– Пока преждевременно об этом говорить.

– А кто из них, на ваш взгляд, способен повторить путь Джикии и Селихова?

– Тот кто будет работать чуть больше, чем те ребята о которых вы спрашиваете.

– И что, "Амкар" будет готов продать сразу всех?

– Это тяжелый вопрос, который будет зависеть от нашей ситуации.

– Но хотя бы есть надежда, что состав удастся сохранить?

– Позиция клуба – не продавать игроков без крайней необходимости. Но тут впору вспомнить знаменитую фразу из модного сериала – "Зима близко"…