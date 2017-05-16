Денис Маслов: "Алло, Тула, в Москве пробки!"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов выразил возмущение организацией работы со стороны тульского "Арсенала". Пермская команда прилетела в Москву, откуда перебирается в Тулу, где завтра состоится матч 29-го тура чемпионата страны.

– Мы прилетели в аэропорт "Домодедово", и команда ждет автобус тульского "Арсенала" уже около часа, – говорит Маслов. – Это уровень организации любительских коллективов. Нам сообщают, что в Москве пробки. Этого не знали? Ок, мы сообщаем – алло, Тула, в Москве пробки! Если все дороги перекрыты, выезжайте ночью.

Ни одна команда в жизни нас так не встречала, как непрофессиональный тульский "Арсенал". Хотел бы сообщить начальнику тульской команды, что мобильный телефон существует для того, чтобы в него говорить, и если звонят на него, то трубку надо брать. (Сергей ЕГОРОВ)