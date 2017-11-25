Денис Глушаков: "Зенит"? Зачем забивать четыре или пять"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что главное – это победа, а счет не так важен. По словам хавбека, красно-белые должны порадовать болельщиков красивой игрой и победой.
- Есть желание обыграть "Зенит" крупно, с учетом результата матча первого круга в Петербурге?
– Главное в футболе – это три очка. В том году побеждали 1:0, и нам хватило этого, чтобы набрать много очков и оторваться от всех. Зачем забивать четыре или пять, когда лучше одержать пять побед со счетом 1:0 и спокойно двигаться дальше.
– "Спартак" играет очень открыто в последнее время, может, с "Зенитом" закроетесь?
– Как тренер скажет – так и сыграем. Сейчас мне сложно ответить.
– Станут ли домашние трибуны одним из ключевых факторов?
– Играют футболисты на поле. Не сомневаюсь, что стадион будет полным, хотя непонятно, почему матч назначили на понедельник, но это не помеха. У нас хоть ночью, хоть утром – всегда приходит полный стадион. А мы должны болельщиков порадовать красивой игрой и победой. Будем стараться! (Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
gruzovik62
Ты один то гол попробуй забей!! А то - развоевался!
17:10
PvsZ
Забейте одну, окей. А Кокориньо и компания забьют 4 :)
17:06
который тут
а чего только 4-5, мог бы и 7-8 сказать, отгрузим...
16:53
juni78ukr38
Затем, чтобы не пропустить на 92-й минуте и не сыграть 1-1.
16:50
spetrov
4 или 5? Оптимист. :)
16:46
serzheo
Действительно зачем. Особенно если не умеешь.
16:44