Денис Глушаков: "Зенит"? Зачем забивать четыре или пять"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что главное – это победа, а счет не так важен. По словам хавбека, красно-белые должны порадовать болельщиков красивой игрой и победой.

- Есть желание обыграть "Зенит" крупно, с учетом результата матча первого круга в Петербурге?

– Главное в футболе – это три очка. В том году побеждали 1:0, и нам хватило этого, чтобы набрать много очков и оторваться от всех. Зачем забивать четыре или пять, когда лучше одержать пять побед со счетом 1:0 и спокойно двигаться дальше.

– "Спартак" играет очень открыто в последнее время, может, с "Зенитом" закроетесь?

– Как тренер скажет – так и сыграем. Сейчас мне сложно ответить.

– Станут ли домашние трибуны одним из ключевых факторов?

– Играют футболисты на поле. Не сомневаюсь, что стадион будет полным, хотя непонятно, почему матч назначили на понедельник, но это не помеха. У нас хоть ночью, хоть утром – всегда приходит полный стадион. А мы должны болельщиков порадовать красивой игрой и победой. Будем стараться! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.