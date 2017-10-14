Денис Глушаков: "Я бы не сказал, что в начале сезона "Спартак" играл без желания"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Ахматом" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что красно-белым было важно прервать черную полосу в премьер-лиге. Столичный клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице.

– Эмоции после матча с "Ахматом" только положительные, – цитирует ТАСС Глушакова. – Очень рад, что наконец вернулся на поле, болеть – всегда плохо. Когда не можешь выходить на поле, еще сильнее переживаешь за ребят, так как не можешь им помочь. Хорошо, что в таком сложном матче у нас получилось показать характер и выиграть, такие эмоции всегда нужны команде.

В матче против "Ахмата" для нас было важно продолжить менять черную полосу в чемпионате России на белую. Мы стремимся к тому, чтобы играть и ощущать себя на поле, как в прошлом сезоне. Согласен, что матч в Грозном напомнил некоторые игры минувшего сезона. У нас не все прям так безоблачно, есть ошибки, мы понимаем их, работаем над их исправлением.

Я бы не сказал, что в начале сезона кто-то играл без желания. Желание было всегда, просто вместе с ним было невезение, которое еще больше разозлило команду. Сейчас у нас плотный график, каждая победа и положительные эмоции очень важны перед следующими играми.