Денис Глушаков: "Вернулись домой, и сразу за дело"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков вернулся в клуб после матчей за сборную России и сразу приступил к подготовке к матчу 17-го тура чемпионата России против "Краснодара".

- Вернулись домой, и сразу за дело, - написал Глушаков в Инстаграме.

Матч "Краснодар" - "Спартак" пройдет в субботу, 18 ноября, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.