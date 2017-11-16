13:18 | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "Вернулись домой, и сразу за дело"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков вернулся в клуб после матчей за сборную России и сразу приступил к подготовке к матчу 17-го тура чемпионата России против "Краснодара".

- Вернулись домой, и сразу за дело, - написал Глушаков в Инстаграме.

Матч "Краснодар" - "Спартак" пройдет в субботу, 18 ноября, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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sk0marov

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14:48

shpasic

в сборной отдыхали, а как вернулись - сразу за дело.

13:40

marksan

Аппарат запустил?

13:37