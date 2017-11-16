Денис Глушаков: "Вернулись домой, и сразу за дело"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков вернулся в клуб после матчей за сборную России и сразу приступил к подготовке к матчу 17-го тура чемпионата России против "Краснодара".
- Вернулись домой, и сразу за дело, - написал Глушаков в Инстаграме.
Матч "Краснодар" - "Спартак" пройдет в субботу, 18 ноября, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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sk0marov
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14:48
shpasic
в сборной отдыхали, а как вернулись - сразу за дело.
13:40
marksan
Аппарат запустил?
13:37