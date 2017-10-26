Денис Глушаков: "В "Зенит" меня приглашали три раза, но мне не нравятся голубые цвета"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что ему трижды предлагали перейти в "Зенит". Полузащитник с иронией отметил, что ему не нравятся голубые цвета, в которых выступают петербуржцы.
– В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году – тогда я только начал выходить в стартовом составе "Локомотива", уходить не было смысла, – приводит "Спорт день за днем" слова Глушакова. – Еще одна попытка в 2011-м, но главный тренер Жозе Коусейру попросил не бросать команду – мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от "Спартака", а там уже и не было сомнений, что я выберу.
– Похоже, кто-то критично настроен…
– Нет, конечно. Просто голубые цвета не нравятся (смеется). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Витей Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел – времени нет. Дай бог, вызовут в сборную – приеду на игру с Испанией.
– В "Зените" есть "тоннель", через который пропускают новичков. В "Краснодаре" традиций нет. А как в "Спартаке"?
– Проставляются новички, когда приходят в команду. Мы идем в баню, берем раков, всячески располагаем футболиста, чтобы он скорее вошел в коллектив. Кто не проставляется – тот особо не играет, не забивает. Есть у нас такой один. Ну ничего, он еще проставится – играть же хочет (улыбается).
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Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/denis-glushakov-v-zenit-priglashali-tri-raza
- Денис Глушаков
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Виктор Файзулин
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Сборная Испании (Футбол)
Папа73
Красно Белый Питер - Всё гораздо банальнее. У него за Спартак играл дядя. Играл бы дядя в Зените -перешёл бы в Зенит без вопросов. Это называется семейные традиции и это похвально.
12:41
duzhniks
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12:30
Красно Белый Питер
Понравилась фраза что при параллельном предложении....Выбор был уже очевиден! Все верно!Без истории нет будущего! Про то кто самый популярный клуб,совсем молчу!
12:29
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
правильно к голубым не пошел...не отмоешься потом от болотных миазмов...не проставился,судя по всему,до сих пор Педро)
12:25
баламошка
Ай, молодца, 3 раза голубцов куда подальше послал)
12:24
ntsg62
Может сказать правду,что приглашали 10 раз,и спать не дают...
12:24
shpasic
(вопрос Глушакову): "Зенит или Спартак"? - Зенит! Спартак я ненавижу...
12:15
Осакаровка
Капитан "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что ему трижды предлагали перейти в "Зенит". ==================================Самое интересное, что предлагали то ему перейти как раз Спартаковцы, т.к надоел им этот пиарщик и костолом, но Зенит ему трижды отказал. Вот и затаил обиду. Цвет ему не понравился. Что ж ты тогда в голубых рубашках щеголяешь, да еще джины носишь голубые? Трепач!
12:13
Жорик Вартанов
а вот бакланы говорят не голубые а лазурные)))
12:10
Don
serzheo, и не говори сережка, зашквариться в помойке это навсегда)
12:07
serzheo
Прям, судьба отвела.
12:04
стс911
лучше носить красный гребень.
11:59
waleriy
Заподло выступать за команду с голубым цветом, правильно, наш человек.
11:56