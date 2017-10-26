11:45 | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "В "Зенит" меня приглашали три раза, но мне не нравятся голубые цвета"

13

Капитан "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что ему трижды предлагали перейти в "Зенит". Полузащитник с иронией отметил, что ему не нравятся голубые цвета, в которых выступают петербуржцы.

 
Воскресенье. Москва. ЦСКА - &quot;Зенит&quot; - 0:0. В Лиге Европы на счету Эмилиано РИГОНИ уже 5 мячей, а вот в чемпионате России он пока не забивал.Геннадий Орлов: "В "Зените" нет такого лидера, как Глушаков"

– В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году – тогда я только начал выходить в стартовом составе "Локомотива", уходить не было смысла, – приводит "Спорт день за днем" слова Глушакова. – Еще одна попытка в 2011-м, но главный тренер Жозе Коусейру попросил не бросать команду – мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от "Спартака", а там уже и не было сомнений, что я выберу.

– Похоже, кто-то критично настроен…

– Нет, конечно. Просто голубые цвета не нравятся (смеется). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Витей Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел – времени нет. Дай бог, вызовут в сборную – приеду на игру с Испанией.

– В "Зените" есть "тоннель", через который пропускают новичков. В "Краснодаре" традиций нет. А как в "Спартаке"?

– Проставляются новички, когда приходят в команду. Мы идем в баню, берем раков, всячески располагаем футболиста, чтобы он скорее вошел в коллектив. Кто не проставляется – тот особо не играет, не забивает. Есть у нас такой один. Ну ничего, он еще проставится – играть же хочет (улыбается).

Опрос

Кто будет лидировать в РФПЛ после матча "Зенит" - "Локомотив" в 15-м туре?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/articles/denis-glushakov-v-zenit-priglashali-tri-raza

13
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

Папа73

Красно Белый Питер - Всё гораздо банальнее. У него за Спартак играл дядя. Играл бы дядя в Зените -перешёл бы в Зенит без вопросов. Это называется семейные традиции и это похвально.

12:41

duzhniks

Советы по ставкам на спорт www.moistavki.ru

12:30

Красно Белый Питер

Понравилась фраза что при параллельном предложении....Выбор был уже очевиден! Все верно!Без истории нет будущего! Про то кто самый популярный клуб,совсем молчу!

12:29

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

правильно к голубым не пошел...не отмоешься потом от болотных миазмов...не проставился,судя по всему,до сих пор Педро)

12:25

баламошка

Ай, молодца, 3 раза голубцов куда подальше послал)

12:24

ntsg62

Может сказать правду,что приглашали 10 раз,и спать не дают...

12:24

shpasic

(вопрос Глушакову): "Зенит или Спартак"? - Зенит! Спартак я ненавижу...

12:15

Осакаровка

Капитан "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что ему трижды предлагали перейти в "Зенит". ==================================Самое интересное, что предлагали то ему перейти как раз Спартаковцы, т.к надоел им этот пиарщик и костолом, но Зенит ему трижды отказал. Вот и затаил обиду. Цвет ему не понравился. Что ж ты тогда в голубых рубашках щеголяешь, да еще джины носишь голубые? Трепач!

12:13

Жорик Вартанов

а вот бакланы говорят не голубые а лазурные)))

12:10

Don

serzheo, и не говори сережка, зашквариться в помойке это навсегда)

12:07

serzheo

Прям, судьба отвела.

12:04

стс911

лучше носить красный гребень.

11:59

waleriy

Заподло выступать за команду с голубым цветом, правильно, наш человек.

11:56