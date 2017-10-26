Денис Глушаков: "В "Зенит" меня приглашали три раза, но мне не нравятся голубые цвета"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что ему трижды предлагали перейти в "Зенит". Полузащитник с иронией отметил, что ему не нравятся голубые цвета, в которых выступают петербуржцы.

– В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году – тогда я только начал выходить в стартовом составе "Локомотива", уходить не было смысла, – приводит "Спорт день за днем" слова Глушакова. – Еще одна попытка в 2011-м, но главный тренер Жозе Коусейру попросил не бросать команду – мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от "Спартака", а там уже и не было сомнений, что я выберу.

– Похоже, кто-то критично настроен…

– Нет, конечно. Просто голубые цвета не нравятся (смеется). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Витей Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел – времени нет. Дай бог, вызовут в сборную – приеду на игру с Испанией.

– В "Зените" есть "тоннель", через который пропускают новичков. В "Краснодаре" традиций нет. А как в "Спартаке"?

– Проставляются новички, когда приходят в команду. Мы идем в баню, берем раков, всячески располагаем футболиста, чтобы он скорее вошел в коллектив. Кто не проставляется – тот особо не играет, не забивает. Есть у нас такой один. Ну ничего, он еще проставится – играть же хочет (улыбается).