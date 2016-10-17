Денис Глушаков: "Удаление Кудряшова было справедливым. Зобнину могли отбить селезенку"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выразил свое отношение к удалению защитника "Ростова" Федора Кудряшова в матче 10-го тура чемпионата России. По словам хавбека, удаление справедливо – ведь Роман Зобнин мог получить серьезную травму. Напомним, что этот эпизод вызвал массу полемики и разделил футбольное сообщество на два лагеря – одни считают, что удаление заслуженное, другие – что арбитр был чересчур суров и сломал игру.

- Идет сильная шумиха. С матча с "Зенитом" все переключились на встречу с "Ростовом". Сложно оценивать судейские решения – ошибка, не ошибка, - отметил Глушаков в эфире телеканала "Россия 24". - Тем не менее, я считаю, что это красная карточка. У каждого свое мнение. Противоположное мнение также имеет право на существование, и тут сложно спорить. На этот счет у судей в подобных эпизодах должно быть четкое решение – показывать красную карточку или нет. Все ребята говорят, что это красная карточка. Хорошо, что у Зобнина рука была в таком положении. А если бы нет? ОН мог бы получить серьезную травму, ему могли отбить селезенку.