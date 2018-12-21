Денис Глушаков: "Аудиозаписи с моими фразами могли нарезать и слепить"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" ответил жене Дарье, которая обвинила его в измене.

Жена Глушакова утверждает, что он угрожает ей убийством. Подробности

– Разговор с супругой по телефону вышел некрасивым, – сказал Глушаков в эфире передачи Малахова. – Конечно, мне стыдно в свои 31. Приезжала мама, которая ни разу не слышала такие слова от меня и спрашивала, откуда я знаю такие выражения. Из контекста вырвано много фраз, потому что в какие-то моменты диалога я обращался на "Вы". Я не знал, что меня пишут, может, это был диалог с кем-то другим. Данные аудиозаписи могли нарезать и слепить.