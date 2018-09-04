День в истории. Перхуну исполнился бы 41 год

ЦСКА на официальном сайте напомнил о 41-летии со дня рождения бывшего вратаря команды Сергея Перхуна. Голкипер ушел из жизни 17 лет назад - 28 августа 2001 года. Причиной смерти голкипера стала травма, полученная во время матча 22-го тура чемпионата России-2001 против "Анжи" (0:0) в столкновении с нападающим махачкалинцев Будуном Будуновым.

"Сергей Перхун провел в составе ЦСКА лишь 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль. За столь непродолжительную карьеру он успел стать одним из лидеров команды, а болельщики армейцев сразу же полюбили молодого, талантливого и всегда улыбчивого голкипера...", - говорится в сообщении клуба.