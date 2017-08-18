Давид Юрченко: "Не удивлен, что Григорян ушел из "Анжи"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко в интервью "Известиям" отметил, что отставка Александра Григоряна с поста главного тренера "Анжи" является обоснованной. В прошлом сезоне вратарь играл за махачкалинский клуб. В составе команды он провел 13 матчей, в которых пропустил 20 мячей.

– Вы удивлены, что Александр Григорян, с которым вы работали в "Анжи", так быстро покинул свой пост?

– Честно говоря, не удивлен.

– Почему?

– Есть клубная этика и говорить об этом, не дождавшись ответа от руководителя "Анжи" и тренерского штаба, некрасиво. У команды не было прогресса, не набирали очки. Это обоснованно, потому что для любого клуба это первостепенный и самый важный показатель. Нет очков — нет побед.

– Григорян был самым необычным тренером, с которым вам приходилось работать?

– Думаю, по тому, что вы видите, всем все понятно. Все люди разумные, все понимают. Он человек нестандартный. Большего говорить о нем я не считаю нужным.