ЦСКА – "Зенит": прогноз Алексея Игонина

Экс капитан "Зенита" Алексей Игонин считает, что сине-бело-голубые не будут явным фаворитом матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Игра пройдет в Москве сегодня, 11 ноября. Начало в 19.00 по московскому времени.

– "Зенит" был бы фаворитом, если бы играл дома, а матч же в гостях, поэтому шансы будт 50 на 50, – сказал Игонин. – В любом случае, ЦСКА в плане физической готовности выглядит лучше. Если ничего экстраординарного не произойдет в первом тайме – вроде удаления или пенальти – можем увидеть хороший динамичный матч.

– Для "Зенита" хорошо, что сыграет Дзюба?

– Будет зависеть от того, как он сыграет. В последнее время Артем не столь ярко играл, как раньше. Сегодня все будет зависеть от его физической формы. У армейцев много молодежи, думаю, хозяев тяжело будет удержать в этом матче, понесутся вперед. (Игорь Новиков)

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 14-й тур, 11 ноября 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

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