ЦСКА в третий раз в году сыграл вничью. Против "Пяста" - 0:0

ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с "Пястом" (0:0). Команда Виктора Гончаренко провела на предсезонных сборах три встречи, ни разу не сумев одержать победу - ранее армейцы сыграли вничью с "Волеренгой" (0:0) и "Хорсенсом" (2:2).
Следующим соперником ЦСКА станет "Норшелланн". Встреча состоится в Кампоаморе 2 ферваля.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) - "Пяст" (Польша) - 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин (Кучаев, 63), Натхо (Бистрович, 80), Головин, Дзагоев (Чалов, 80), Витинью (Гордюшенко, 87), Вернблум.
"Пяст": Плах (Шматуля, 46), Кончковски, Червински, Корун (Ругашевич, 72), Ягелло (Буката, 46), Бадия (Валенсия, 46. Гойко, 89), Хейтли (Баришич, 73), Петровски, Васильев (Живец, 46), Янковски (Ангельски, 59), Пападопулос (Щепаняк, 67).
Предупреждения: Вернблум, 53. Головин, 55. Пападопулос, 55.
29 января. Кампоамор. Стадион Campoamor.
spetrov
...Ведь любая игра - это еще и эмоции. Важно их правильно распределить. Нет?
20:57
Бу-га-га!
Талантливый___ А каких ты соперников на ЗИМНИХ сборах увидеть хотел? Из АПЛ? Серии А? Примеры? Может, из Эр-Дивизиона?
20:55
spetrov
Талантливый, понятно. А как ты смотришь на то, что люди после физики только-только начинают втягиваться, и к началу официальных игр наиграться еще не успеют?
20:54
Талантливый
А в том, что конягам не надо готовиться к середине февраля, как это делают команды первой тройки. Кони имитируют подготовку к евросезону. Они также как с Пястом отыграют свои матчи 1/16 лиги и будут спокойно ждать матчи РФПЛ.
20:52
frhfxet2itnp
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:51
Нефилим
Талантливый - а ты хочешь, чтобы они на сборе попу рвали как на официалках? Так один грузин уже дорвался, порвалось кое - что. Да так, что весь СЭ стенал неделю. Нам такого не надо, спасибо.
20:48
spetrov
Вижу! Вижу, собрал сейчас Гончаренко всех в раздевалке и стыдит поголовно. :) Талантливый, для того, чтобы твоя картина мира была полноценной, можешь перебросить мосток между "бабки за ЛЧ получены, надо тянутся к следующей лиге, хоть тушкой, хоть чучелом" и "соперников на сборы подобрали один слабее другого"? В чем тебе видится логика здесь?
20:48
Нефилим
Талантливый я игру не смотрел, слив ЛЕ вероятен конечно, НО - в чемпионате всего 10 игр осталось, плюс за ЛЕ дают какие - никакие деньги, не ЛЧ конечно, но тоже кое - что. Так что может и поиграют по - серьезному в ЛЕ.
20:47
Талантливый
Я понимаю упертость коней: что еще говорить, когда твоя команда отбывает номер на поле... Через две недели первый официальный матч. Кони Лигу Уефа бессовестно сольют: бабки за ЛЧ получены, надо тянутся к следующей лиге, хоть тушкой, хоть чучелом! И не надо говорить, что кто-то там что-то разглядел в этой игре. Соперников на сборы подобрали один слабее другого и за такую игру коням должно быть стыдно.
20:43
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Нефилим----////15 лет вместе играют что там наигрывать))))) а вместо соков скоро позвоночник из трусов посыпется..... при всем уважении к евро БЫЛЫМуспехам ЦСКА
20:43
spetrov
...В ситуации, когда требуется по возможности накатить на финиш.
20:40
spetrov
Нефилим, согласен. В продолжение темы, почему Вернблум.
20:39
Нефилим
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka----------------у Гончаренко задача - выжать из команды все соки, но попасть в ЛЧ на следующий год. Поэтому он старается основной состав наиграть. А молодые в первом матче все играли.
20:36
Бу-га-га!
Монтя со дна про уровень кукарекает.
20:35
Бу-га-га!
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka___ Это кто ж, на сборах в перерыве чемпионата, молодых проверяет?))
20:34
spetrov
Кстати, почему Кокорин и сказал, что его настораживает высокая результативность. Потому что он про примету знает. :)
20:31
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Комментарий подтерли опять. Ну ладно. //////// ю.Ю.... Надежда цска на 1 рубиройда да и тот на полгода а потом? Седину березуцким подкрасить? Сборы- надо молодых на 100 % проверять или тайм им давать .... А что мы смотрели . Суоми прав
20:26
Монте-Кристо (Мститель) .
уровень цски - это низы чемпионата польши. и согаза не выше...
20:23
spetrov
Нефилим, по мнению Гончаренко, он делает много правильных вещей как нападающий. Сказывается молодость. Посмотрим, как будет дальше.
20:23
Нефилим
Да пофиг всем на эти товарищеские матчи, и пусть Зенит всех рвет по 10-0, в прошлом году было все так же, и в итоге - снова 3 место. Но вот зачем постоянно ставить шведа в нападение - сам не понимаю. Это уже аварийный вариант, когда летим к 80 минуте, а так он в опорной зоне полезнее намного.
20:19
Ю.Ю.
Ничего страшного. Как уверяет Бергкамп-10, с приходои Мусы, Армия будет рвать всех. Просто надо немного подождать.))
20:17
К.Б.Ын
Да бросьте вы) Обсуждать выставочные матчи могут только бакланы. Они же и рекорды ставят )))
20:17
Al Rains
Талантливый...Не важно какие результаты на сборах...Главное в чемпе 10 побед...хоть даже 1-0
20:15
spetrov
Талантливый, я даже и не разглядывал. Разлядывают тренеры. Давая задания, наигрывая варианты. Я принял к сведению и иду дальше. Все равно все в сезоне увидим.
20:14
Талантливый
Да кроме быдловатого Головина ничего, абсолютно ничего интересного в этом матче увидеть было невозможно. Два медленных, неумелых и унылых г.вна! Вот интересно, какие отличия их сортов вам удалось разглядеть, пытливый вы наш?!
20:12
Талантливый
Просветите, уважаемый и неглупый спетров, чтоже такого вы углядели в этой игре, "включив голову"?
20:09
spetrov
...А свои клубные привязанности, наоборот, отключайте. Всем по большому счет по керу, какие соперники на сборах и какой счет. Важна своя игра, отдельные ее моменты, что получилось, что нет.
20:07
spetrov
Читаю, к примеру, Талантливого. Ну нельзя быть настолько глупым, нельзя! Хоть немного включайте голову.
20:05
Талантливый
Гинер уже и не знает, какое ещё г.вно в Европе для спарринга Гончаренке найти! Если Пяст ПРЕДПОСЛЕДНИЙ клуб в нынешнем первенстве Польши (!!), то надо было наверное соперника попроще брать...
19:58
pahom-17
пястатая команда оказалась..
19:55