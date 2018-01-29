ЦСКА в третий раз в году сыграл вничью. Против "Пяста" - 0:0

ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с "Пястом" (0:0). Команда Виктора Гончаренко провела на предсезонных сборах три встречи, ни разу не сумев одержать победу - ранее армейцы сыграли вничью с "Волеренгой" (0:0) и "Хорсенсом" (2:2).

Следующим соперником ЦСКА станет "Норшелланн". Встреча состоится в Кампоаморе 2 ферваля.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) - "Пяст" (Польша) - 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин (Кучаев, 63), Натхо (Бистрович, 80), Головин, Дзагоев (Чалов, 80), Витинью (Гордюшенко, 87), Вернблум.

"Пяст": Плах (Шматуля, 46), Кончковски, Червински, Корун (Ругашевич, 72), Ягелло (Буката, 46), Бадия (Валенсия, 46. Гойко, 89), Хейтли (Баришич, 73), Петровски, Васильев (Живец, 46), Янковски (Ангельски, 59), Пападопулос (Щепаняк, 67).

Предупреждения: Вернблум, 53. Головин, 55. Пападопулос, 55.

29 января. Кампоамор. Стадион Campoamor.

Трансляция матча ЦСКА - "Пяст"