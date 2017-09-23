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18:22 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА сыграл вничью в дерби с "Динамо"

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В матче 11-го тура чемпионата России "Динамо" и ЦСКА голов не забили. В первом тайме травму в столкновении с Антоном Сосниным получил защитник армейцев Мариу Фернандес. Бразильца с российским паспортом заменили на 30-й минуте, позднее у него было диагностировано сотрясение мозга.

Подопечные Виктора Гончаренко продлил беспроигрышную серию в премьер-лиге до четырех игр. "Динамо" поднялось на 11-ю строчку в таблице, ЦСКА пока остается четвертым.

Напомним, что уже в среду, 27 сентября, армейцы примут на своем поле "Манчестер Юнайтед" в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Динамо" (Москва) – ЦСКА – 0:0

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Темников, Соу, Тьям, Соснин, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В.Березуцкий (Миланов, 90), А.Березуцкий, Мариу Фернандес (Набабкин, 30), Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Щенников, Жамалетдинов, Витинью.

Предупреждение: Витинью, 83.

Судьи: НИКОЛАЕВ. Мосякин, Чельцов (все Москва).

23 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".

Трансляция матча "Динамо" - ЦСКА //
ФОТО Страшное столкновение. Травма Мариу Фернандеса и кровь Соснина

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Новоуепинни

После Курска и Динамы растет армия поклонников ЦСКА! Великолепные игры великолепной команды великолепного тренера

18:34

jpanin

Как будто игроки неделю пахали в три смены ... еле ходят ...

18:33

Динамо Клин

Когда же я дождусь увольнения Калитвинцева???

18:33

Человек 555

Митяй Антибомж Ха-ха-ха )) Помнится кто-то после нашей ничьи с Динамо отплясывал )) А сами с усами, причём и одни, и другие ))----------------------- мы хотя по нулям сыграли а вы лохи при 0-2 умудрились два пропустить морибор и тосно не надо напоминать тебе иди бухай диванный

18:32

майор99

игра была равна, играли...

18:32

Slim Taller

УГарный матч.

18:31

spetrov

Триада, кубок не слили, и не ради этого, просто дали отдохнуть основе. Она у нас небольшая. А второй состав не потянул.

18:30

Mark Krass

Игра печаль. Но Игоряна с сухаряном!)) МЮ нас с такой игрой раскатает как блин.

18:30

shpasic

а вот Лёня выигрывает в гостях!

18:29

spetrov

А по игре - играли медленновато, конечно, но даже в этом случае ЦСКА мог расчитывать на минимальную победу. К сожалению для нас, сегодня усилий тех, кто make difference, не хватило, чтобы make difference.

18:29

HAZELSAMARA

Очередной матч в рамках России (причём это касается и чемпионата и кубка), зрелище которого было весьма отвратным.

18:28

Триада

И вот ради такого убожества слили кубок ?

18:28

sergant89

Отстойная игра. Сыграли бестолково в атаке да еще и медленно. Показателен момент когда Игнашевич пешком идет в атаку и пуляет навесом куда-то в штрафную.

18:26

Митяй Антибомж

Ха-ха-ха )) Помнится кто-то после нашей ничьи с Динамо отплясывал )) А сами с усами, причём и одни, и другие ))

18:26

dintos

Это футбол...Скажет тренеришко белорус.Да,футбол,но какой убогий...

18:26

spetrov

К моим предыдущим словам во время трансляции - А что, Дзагоева в спину разве не толкали? :)

18:25

Mad Butcher

Отличный результат Игра была равна

18:24