ЦСКА сыграл вничью в дерби с "Динамо"

В матче 11-го тура чемпионата России "Динамо" и ЦСКА голов не забили. В первом тайме травму в столкновении с Антоном Сосниным получил защитник армейцев Мариу Фернандес. Бразильца с российским паспортом заменили на 30-й минуте, позднее у него было диагностировано сотрясение мозга.

Подопечные Виктора Гончаренко продлил беспроигрышную серию в премьер-лиге до четырех игр. "Динамо" поднялось на 11-ю строчку в таблице, ЦСКА пока остается четвертым.

Напомним, что уже в среду, 27 сентября, армейцы примут на своем поле "Манчестер Юнайтед" в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Динамо" (Москва) – ЦСКА – 0:0

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Темников, Соу, Тьям, Соснин, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В.Березуцкий (Миланов, 90), А.Березуцкий, Мариу Фернандес (Набабкин, 30), Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Щенников, Жамалетдинов, Витинью.

Предупреждение: Витинью, 83.

Судьи: НИКОЛАЕВ. Мосякин, Чельцов (все Москва).

23 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".