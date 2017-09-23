ЦСКА сыграл вничью в дерби с "Динамо"

В матче 11-го тура чемпионата России "Динамо" и ЦСКА голов не забили. В первом тайме травму в столкновении с Антоном Сосниным получил защитник армейцев Мариу Фернандес. Бразильца с российским паспортом заменили на 30-й минуте, позднее у него было диагностировано сотрясение мозга.
Подопечные Виктора Гончаренко продлил беспроигрышную серию в премьер-лиге до четырех игр. "Динамо" поднялось на 11-ю строчку в таблице, ЦСКА пока остается четвертым.
Напомним, что уже в среду, 27 сентября, армейцы примут на своем поле "Манчестер Юнайтед" в рамках группового турнира Лиги чемпионов.
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
"Динамо" (Москва) – ЦСКА – 0:0
"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Темников, Соу, Тьям, Соснин, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 88).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В.Березуцкий (Миланов, 90), А.Березуцкий, Мариу Фернандес (Набабкин, 30), Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Щенников, Жамалетдинов, Витинью.
Предупреждение: Витинью, 83.
Судьи: НИКОЛАЕВ. Мосякин, Чельцов (все Москва).
23 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".
Дополнительная информация
- ЦСКА (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Динамо Москва (футбол)
- Виктор Гончаренко
- Антон Соснин
- Мариу Фернандес (футбол)
Новоуепинни
После Курска и Динамы растет армия поклонников ЦСКА! Великолепные игры великолепной команды великолепного тренера
18:34
jpanin
Как будто игроки неделю пахали в три смены ... еле ходят ...
18:33
Динамо Клин
Когда же я дождусь увольнения Калитвинцева???
18:33
Человек 555
Митяй Антибомж Ха-ха-ха )) Помнится кто-то после нашей ничьи с Динамо отплясывал )) А сами с усами, причём и одни, и другие ))----------------------- мы хотя по нулям сыграли а вы лохи при 0-2 умудрились два пропустить морибор и тосно не надо напоминать тебе иди бухай диванный
18:32
майор99
игра была равна, играли...
18:32
Slim Taller
УГарный матч.
18:31
spetrov
Триада, кубок не слили, и не ради этого, просто дали отдохнуть основе. Она у нас небольшая. А второй состав не потянул.
18:30
Mark Krass
Игра печаль. Но Игоряна с сухаряном!)) МЮ нас с такой игрой раскатает как блин.
18:30
shpasic
а вот Лёня выигрывает в гостях!
18:29
spetrov
А по игре - играли медленновато, конечно, но даже в этом случае ЦСКА мог расчитывать на минимальную победу. К сожалению для нас, сегодня усилий тех, кто make difference, не хватило, чтобы make difference.
18:29
HAZELSAMARA
Очередной матч в рамках России (причём это касается и чемпионата и кубка), зрелище которого было весьма отвратным.
18:28
Триада
И вот ради такого убожества слили кубок ?
18:28
sergant89
Отстойная игра. Сыграли бестолково в атаке да еще и медленно. Показателен момент когда Игнашевич пешком идет в атаку и пуляет навесом куда-то в штрафную.
18:26
Митяй Антибомж
Ха-ха-ха )) Помнится кто-то после нашей ничьи с Динамо отплясывал )) А сами с усами, причём и одни, и другие ))
18:26
dintos
Это футбол...Скажет тренеришко белорус.Да,футбол,но какой убогий...
18:26
spetrov
К моим предыдущим словам во время трансляции - А что, Дзагоева в спину разве не толкали? :)
18:25
Mad Butcher
Отличный результат Игра была равна
18:24