ЦСКА - Слуцкому: "Двери нашего клуба всегда открыты для вас, Леонид Викторович!"

ЦСКА, прощаясь со своим главным тренером Леонидом Слуцким, отметил, что двери клуба всегда открыты для специалиста. Сегодня было объявлено о том, что он покинет пост наставника армейцев после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
"Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас, Леонид Викторович!" - говорится в сообщении на официальном сайте.
Спасибо за 7 титулов и невероятные эмоции! Двери #ЦСКА всегда открыты для вас, Леонид Викторович! https://t.co/PyjAEFG2as pic.twitter.com/XivOqEp8eS– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 6 December 2016
shpasic
интересно, кто это возвращается? Вагнер что ли?)
20:56
ЦСКА71
Спасибо и очень жаль!
20:56
АРМЕЕЦ71
Вот это правильно.В духе клуба! Человек приложивший не мало для клуба,может вернуться в клуб,чтобы приносить пользу клубу.ЦСКА наверное единственный адекватный клуб в этом плане.Все уходят без скандалов,и многие возвращаются.Нет в клубе "отработанного материала"!!!
20:48
Гантэр
А зачем тогда из сборной сруливать ?
20:39