20:18 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА - Слуцкому: "Двери нашего клуба всегда открыты для вас, Леонид Викторович!"

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ЦСКА, прощаясь со своим главным тренером Леонидом Слуцким, отметил, что двери клуба всегда открыты для специалиста. Сегодня было объявлено о том, что он покинет пост наставника армейцев после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

"Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас, Леонид Викторович!" - говорится в сообщении на официальном сайте.

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Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: расставание
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

интересно, кто это возвращается? Вагнер что ли?)

20:56 6 декабря

ЦСКА71

Спасибо и очень жаль!

20:56 6 декабря

АРМЕЕЦ71

Вот это правильно.В духе клуба! Человек приложивший не мало для клуба,может вернуться в клуб,чтобы приносить пользу клубу.ЦСКА наверное единственный адекватный клуб в этом плане.Все уходят без скандалов,и многие возвращаются.Нет в клубе "отработанного материала"!!!

20:48 6 декабря

Гантэр

А зачем тогда из сборной сруливать ?

20:39 6 декабря

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