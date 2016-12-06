ЦСКА - Слуцкому: "Двери нашего клуба всегда открыты для вас, Леонид Викторович!"

ЦСКА, прощаясь со своим главным тренером Леонидом Слуцким, отметил, что двери клуба всегда открыты для специалиста. Сегодня было объявлено о том, что он покинет пост наставника армейцев после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

"Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас, Леонид Викторович!" - говорится в сообщении на официальном сайте.