ЦСКА получил награду за стадион от Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках празднования Дня строителя вручил генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву приз в номинации "Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения".

"Арена ЦСКА" - один из немногих объектов, который победил сразу в двух номинациях: по мнению жителей Москвы и по признанию городской конкурсной комиссии", - отмечается в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, домашний стадион ЦСКА был введен в эксплуатацию в конце августа прошлого года. Вместимость арены красно-синих составляет 30 000 мест. Первый матч на нем состоялся 10 сентября - армейцы разгромили "Терек" со счетом 3:0.

Напомним, ближайший матч на "Арене ЦСКА" состоится в рамках 6-го тура чемпионата России. 12 августа ЦСКА и "Спартак" сыграют в дерби, начало встречи – 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.