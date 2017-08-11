19:50 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА получил награду за стадион от Собянина

1

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках празднования Дня строителя вручил генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву приз в номинации "Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения".

"Арена ЦСКА" - один из немногих объектов, который победил сразу в двух номинациях: по мнению жителей Москвы и по признанию городской конкурсной комиссии", - отмечается в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, домашний стадион ЦСКА был введен в эксплуатацию в конце августа прошлого года. Вместимость арены красно-синих составляет 30 000 мест. Первый матч на нем состоялся 10 сентября - армейцы разгромили "Терек" со счетом 3:0.

Напомним, ближайший матч на "Арене ЦСКА" состоится в рамках 6-го тура чемпионата России. 12 августа ЦСКА и "Спартак" сыграют в дерби, начало встречи – 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Опрос

Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак"?
голосовать

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/pfk-cska-poluchil-nagradu-za-svoy-stadion-ot-mera-moskvy/

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

А шо Спартак?

20:01