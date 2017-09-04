ЦСКА обыграл "Тосно"

В товарищеском матче между ЦСКА и "Тосно" сильнее оказалась столичная команда – 4:2. В составе армейцев отличились полузащитники Астемир Гордюшенко и Хетаг Хосонов, нападающий Витинью и защитник Кирилл Набабкин. У гостей результативными ударами отметились хавбеки Резиуан Мирзов и Александр Трошечкин.
Товарищеский матч
ЦСКА – "Тосно" – 4:2 (4:0)
Голы: Гордюшенко, 23 (1:0). Хосонов, 26 (2:0). Витинью, 35 (3:0). Набабкин, 42 (4:0). Мирзов, 55 (4:1). Трошечкин, 80 (4:2).
ЦСКА: Помазун (Кырнац, 72), Васин, Игнашевич, А. Березуцкий (В. Березуцкий, 41), Хосонов, Вернблум, Гордюшенко (Олейников, 41), Кучаев, Набабкин, Витинью, Жамалетдинов.
"Тосно": Юрченко (Опарин, 41), Кутин, Дугалич (Абазов, 41), Буйволов, Сухарев, Палиенко, Казаев (Мухаметшин, 41), Андерсон Карвалью (Трошечкин, 41), Полетанович (Труич, 58), Мирзов, Марков.
4 сентября. Москва. Стадион "Октябрь".
- ЦСКА (футбол)
- Кирилл Набабкин
- Витинью дус Сантус
- Тосно
- Астемир Гордюшенко
- Хетаг Хосонов
- Резиуан Мирзов
- Александр Трошечкин
diskmen
В общето не в закрытом.На сайте ЦСКА была трансляция этого матча.Сам матч играли 80 минут,по этому Набабкин забил во 2 тайме.Выиграли легко,правда последний гол вратарь Кырнац накосячил.
18:02
suomi257
как не посмотришь на сборах или в товарищеских матчах вся основа играет всегда кроме Акинфеева и Дзагоева.....можно подумать футболисты мирового уровня....а как доходит до серьезных игр начинают чудить эти двое!!!
17:56
shpasic
молодцы, выиграли в закрытом режиме!
17:43