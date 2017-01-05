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ЦСКА объявил о переходе Страндберга в "Брюгге"

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ЦСКА объявил о переходе шведского нападающего Карлуша Страндберга в "Брюгге". Ранее сообщение о трансфере опубликовала пресс-служба бельгийского клуба.

Игрок подписал полноценный контракт до 2021 года.

Страндберг перешел в армейский клуб в 2015 году и забил пять голов в 28 матчах, в том числе отличившись в первой официальной игре на "Арене ЦСКА".

- ЦСКА желает Карлосу успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/carlos-strandberg-pereshel-v-brugge/

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