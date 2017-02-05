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Чорлуке и Фернандешу сегодня исполняется 31 год

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Защитник Ведран Чорлука и полузащитник Мануэл Фернандеш, выступающие за "Локомотив", отмечают сегодня дни рождения. Клуб в официальном твиттере поздравил игроков со знаменательной датой. Чорлука выступает за красно-зеленых с 2012 года, а Фернандеш - с 2014-го.

Кроме того, на странице "Локомотива" были опубликованы видеопоздравления для хорватского защитника от болельщиков и пса Оскара.

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Материалы REN-TV

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