Чорлуке и Фернандешу сегодня исполняется 31 год

Защитник Ведран Чорлука и полузащитник Мануэл Фернандеш, выступающие за "Локомотив", отмечают сегодня дни рождения. Клуб в официальном твиттере поздравил игроков со знаменательной датой. Чорлука выступает за красно-зеленых с 2012 года, а Фернандеш - с 2014-го.

Кроме того, на странице "Локомотива" были опубликованы видеопоздравления для хорватского защитника от болельщиков и пса Оскара.

Капитану – 31! С днём рождения, Ведран!

Подарок от болельщиков получился вот таким 💥 pic.twitter.com/LOe2zHMXIy – ФК Локомотив (@fclm_official) 5 февраля 2017 г.