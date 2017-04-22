Пресс-атташе "Локомотива" Андрей Бодров после матча 24-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:3) заявил, что защитник команды Ведран Чорлука выбыл до конца сезона. По словам самого 31-летнего игрока, в этой встрече он порвал ахилл. Чорлука был заменен на 81-й минуте матча.

Отметим, что в среду в 25-м туре "Локомотиву" предстоит гостевая игра против ЦСКА. "СЭ" проведет трансляцию матча ЦСКА – "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – "Амкар"