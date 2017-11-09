Чорлука возобновил тренировки по индивидуальной программе

"Локомотив" в своем Твиттере опубликовал ролик о тренировке команды в отсутствие игроков, вызванных в свои национальные сборные. Участие в занятии принял защитник и капитан железнодорожников Ведран Чорлука.

Хорватский игрок обороны, с апреля восстанавливающийся от травмы, тренировался по индивидуальной программе. В общей группе занимался нападающий Ари.

Напомним, после 16 туров "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку "Зенита" составляет 3 балла.