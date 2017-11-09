19:58 | Футбол — РФПЛ

Чорлука возобновил тренировки по индивидуальной программе


"Локомотив" в своем Твиттере опубликовал ролик о тренировке команды в отсутствие игроков, вызванных в свои национальные сборные. Участие в занятии принял защитник и капитан железнодорожников Ведран Чорлука.

Хорватский игрок обороны, с апреля восстанавливающийся от травмы, тренировался по индивидуальной программе. В общей группе занимался нападающий Ари.

Напомним, после 16 туров "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку "Зенита" составляет 3 балла.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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