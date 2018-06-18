Чернов из-за защиты диплома прибудет на сбор ЦСКА 19 июня

ЦСКА на официальном сайте опубликовал список игроков, которые отправились на первый предсезонный сбор. Армейцы будут готовиться к началу нового чемпионата в Австрии.

Состав ЦСКА на предсезонный сбор:

Илья Помазун, Георгий Кырнац; Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Астемир Гордюшенко, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Федор Чалов.

Также с командой на сбор отправился восстанавливающийся от травмы Константин Кучаев. Несколько футболистов, в том числе продолжающий восстановление Виктор Васин, присоединятся к команде непосредственно в Австрии.

Отмечается, что Никита Чернов и Александр Макаров в связи с защитой диплома вылетят на сбор во вторник, 19 июня.

Сбор ЦСКА продлится до 30 июня.