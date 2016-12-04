Черевченко впервые посетил игру "Локомотива" после отставки

Экс-главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко посетил матч бывшей команды с "Тереком" (2:0) в рамках 17-го тура премьер-лиги. Сам Черевченко признался, что впервые решил посмотреть на игру железнодорожников после отставки. От других комментариев 42-летний специалист отказался. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, что в прошлом году Черевченко в качестве исполняющего обязанности главного тренера вместе с "Локомотивом" выиграл Кубок России, после чего его утвердили в качестве наставника команды. В августе этого года Черевченко ушел из "Локомотива".

Игорь Черевченко: "Ушел из "Локо" потому, что не чувствовал доверия" //

Игорь Черевченко: "Локо" завалил сезон? Не согласен"