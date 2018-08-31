Премьер-лига. 6-й тур. Расписание и результаты матчей

"Зенит" - "Спартак" и другие матчи 6-го тура чемпионата России по футболу

"РОСТОВ" - "РУБИН"

31 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 19.30 (МатчПремьер).

"Ростов" - "Рубин": онлайн-трансляция

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" - "АНЖИ"

1 сентября. Самара. Стадион "Самара Арена". 14.00 (Матч ТВ, МатчПремьер).

"Крылья Советов" - "Анжи": онлайн-трансляция

ЦСКА - УРАЛ

1 сентября. Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 16.30 (МатчПремьер).

ЦСКА - "Урал": онлайн-трансляция

КРАСНОДАР - ЛОКОМОТИВ

1 сентября. Краснодар. Стадион "Краснодар". 19.00 (МатчПремьер).

"Краснодар" - "Локомотив": онлайн-трансляция

ЕНИСЕЙ - АРСЕНАЛ

2 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог". 14.00 (МатчПремьер).

"Енисей" - "Арсенал": онлайн-трансляция

ДИНАМО - ОРЕНБУРГ

2 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки". 16.30 (МатчПремьер).

"Динамо" - "Оренбург": онлайн-трансляция

ЗЕНИТ - СПАРТАК

2 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 19.00 (Матч ТВ, МатчПремьер).

"Зенит" - "Спартак": онлайн-трансляция

АХМАТ - УФА

2 сентября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 21.30. (МатчПремьер).

"Ахмат" - "Уфа": онлайн-трансляция

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам