Премьер-лига. 6-й тур. Расписание и результаты матчей

"РОСТОВ" - "РУБИН"
31 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 19.30 (МатчПремьер).
"Ростов" - "Рубин": онлайн-трансляция
"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" - "АНЖИ"
1 сентября. Самара. Стадион "Самара Арена". 14.00 (Матч ТВ, МатчПремьер).
"Крылья Советов" - "Анжи": онлайн-трансляция
ЦСКА - УРАЛ
1 сентября. Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 16.30 (МатчПремьер).
ЦСКА - "Урал": онлайн-трансляция
КРАСНОДАР - ЛОКОМОТИВ
1 сентября. Краснодар. Стадион "Краснодар". 19.00 (МатчПремьер).
"Краснодар" - "Локомотив": онлайн-трансляция
ЕНИСЕЙ - АРСЕНАЛ
2 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог". 14.00 (МатчПремьер).
"Енисей" - "Арсенал": онлайн-трансляция
ДИНАМО - ОРЕНБУРГ
2 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки". 16.30 (МатчПремьер).
"Динамо" - "Оренбург": онлайн-трансляция
ЗЕНИТ - СПАРТАК
2 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 19.00 (Матч ТВ, МатчПремьер).
"Зенит" - "Спартак": онлайн-трансляция
АХМАТ - УФА
2 сентября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 21.30. (МатчПремьер).
"Ахмат" - "Уфа": онлайн-трансляция
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам