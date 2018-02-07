15:30 | Футбол — РФПЛ

Чалов впервые с июля 2017 года забил за ЦСКА. Снова в товарищеском матче

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов, вышедший в товарищеском матче против "Торревьехи" в стартовом составе, отметился дублем. После ударов 19-летнего форварда счет стал 4:0 и 5:0 в пользу армейцев соответственно.

Отметим, что для  Чалова этот мяч - первый за основной состав армейцев с 24 июня 2017 года, когда он поразил ворота "Партизана" (3:0) в контрольной игре. Последний гол нападающего в официальных матчах за ЦСКА датирован 21 мая, когда он в 30-м туре чемпионата России забил в ворота "Анжи" (4:0).

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Al Rains

И сразу хет-трик))

15:38

shpasic

надежда сборной!

15:35