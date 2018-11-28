Бывший вице-президент РФС считает, что Федун должен решить проблему Глушакова в "Спартаке"

Бывший вице-президент РФС Сергей Капков выразил мнение, что владелец "Спартака" Леонид Федун должен принять на себя риски и решить вопрос с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.

Напомним, что многие болельщики негативно относятся к Глушакову после его конфликта с бывшим главным тренером Массимо Каррерой. Итальянец перевел Глушакова и Ещенко в молодежный состав, а после его увольнения футболисты вернулись в основу.

Футболиста регулярно оскорбляют во время матчей. После игр Глушакова встречают дружелюбнее и без оскорблений. На прошлой неделе "Фратрия" выступала с заявлением, в котором подтвердила информацию "СЭ" о встрече с владельцем клуба Федуном и подчеркнула, что для этого объединения фанатов "Спартака" Глушаков неприемлем в качестве игрока и капитана красно-белых.

- Не знаю, как быть "Спартаку", - сказал Капков в программе Foot’больные люди. - Понимаю, в каком стрессе на протяжении уже не одного года находится Леонид Федун. Я думаю, он уже даже привык и получает от этого удовольствие. Просто этот объективно правильный, как сейчас говорят, мем "Спартак" – народная команда", и болельщики считают, что это их команда, а не игрушка Федуна. Хотя, в принципе, Федун тратит свои деньги, это его клуб, так что он вправе снимать и назначать тренера.

Болельщики вправе на него обижаться, троллить и многое другое. Вопрос в том, что клуб, наверное, должен начать диалог с этими болельщиками. Это вопрос времени. Когда-нибудь он начнется, но я знаю, что, как правило, "Спартак" другими методами воспитывает своих болельщиков .

Федун должен принять на себя риски – либо оставить Глушакова, либо продать. В бизнесе всегда так. Просто выйти к болельщикам и так и сказать: это мое решение. Любая стратегия развития бизнеса, клуба или телеканала – это выбор, то есть отказ от чего-то. Ты можешь либо уволить Глушакова, либо уволить главного тренера, либо всех оставить, либо оставить одного. Когда вы приходите в кафе, вам предлагают кофе и чай, и вы что-то выбираете.

Все о чемпионате России – здесь