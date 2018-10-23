Бывший пресс-атташе "Рубина": "В каждом чемпионстве казанцев есть вклад Рианчо"

Максим Лопухов, экс-руководитель пресс-службы "Рубина", в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился воспоминаниями о бывшем тренере казанской команды по физподготовке Рауле Рианчо, накануне назначенном исполняющим обязанности главного тренера "Спартака".

– Впечатления о Рианчо только положительные, – отметил Лопухов. – Очень открытый и эмоциональный человек, никогда не скрывающий своего отношения к тому или иному вопросу. Он всегда старается быть в гуще событий. И, конечно, большой специалист.

Когда он приехал в "Рубин", его практически никто не знал, а потом он здесь многого добился – в каждом чемпионстве "Рубина" есть его вклад. Говорят, в киевское "Динамо" он попал благодаря Реброву, но в сборную Украины-то его уж точно просто так бы не взяли. Как и в "Спартак".

А еще он – душа любой компании. Уверен на 100%: любой человек, кто с ним работал в Казани, независимо от должности, сохранил с ним отличные отношения – вот приедет "Спартак", и Рианчо со всеми обнимется и расцелуется, каждому найдет теплые слова. (Егор Бычков)

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