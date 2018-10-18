Бывший капитан "Зенита": "Свидание команды с Кокориным? Сейчас в этом нет смысла"

Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин, капитан команды в 2001-2003 годах, заявил "СЭ", что, по его мнению, сейчас питерскому клубу не стоит вмешиваться с ситуацию с форвардом команды Александром Кокориным. Нападающий вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым взят под стражу до 8 декабря по решению Тверского районного суда Москвы и содержится в СИЗО-2 "Бутырка".

- Стоит ли, на ваш взгляд, зенитовцам, которые скоро прибудут в Москву на воскресный матч 11-го тура РПЛ с "Динамо", попросить о свидании с Кокориным, если в ближайшее время его переведут в общую камеру из карантина? – вопрос Игонину.

- Сейчас все правильно идет, ведь процесс вышел из спортивной плоскости. Нужно ждать и дать полномочным органам работать. Вокруг этой ситуации стоит такой ажиотаж, и нет смысла усиливать его такими вещами, как встречи с футболистом. Это же может повлиять на исход дела.

Не должно, но может. Ведь то, что Кокорин и Мамаев находятся сейчас в изоляторе, случилось только из-за общественного мнения. Содеянное не подразумевает арест. Для нужно максимально абстрагироваться, уже потом начинать разговаривать про спорт, про их будущее. Впереди суд - он и должен поставить точку.

Кокорин и Мамаев подозреваются в совершении преступления предусмотренной частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" после участия в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на двух чиновников Минпромторга - Дениса Пака и Сергея Гайсина. (Игорь Новиков)