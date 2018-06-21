Бывший директор "Анжи" арестован по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы 20 июня арестовал бывшего исполнительного директора "Анжи" Эльдара Исаева, сообщает "Интерфакс". Экс-представитель руководства махачкалинского клуба будет находиться под стражей до 19 июля.

– По ходатайству следователя в отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля, – сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего директора "Анжи" расследуется Главным следственным управлением МВД РФ. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Вместе с тем, в суде не уточнили суть обвинения и сумму ущерба. Инкриминируемая Исаеву статья предусматривает наличие ущерба по делу в сумме более 1 миллиона рублей.