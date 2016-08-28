Букмекеры отдают предпочтение "Тереку" в матче с "Ростовом"

Сегодня четырьмя матчами завершится 5-й тур чемпионата России. "Терек" принимает "Ростов". Встреча в Грозном начнется в 19:15.

Котировки букмекеров на матч "Терек" – "Ростов"

Коэффициенты Winline: П1 2,13 - Н 2,98 - П2 3,64

Прогноз на матч

Илья ЧЕБАНУ, вратарь "Мордовии" и сборной Молдавии:

Счет – 2:2. "Думаю, “Ростов” выйдет психологически выхолощенным после выхода в Лигу чемпионов, концентрация будет ниже обычной, что может повлечь за собой ошибки. “Терек” старается найти прошлогоднюю игру, и ему поможет то, что матч состоится на его поле".

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

Счет – 1:1. "Более высокий на сегодня класс ростовчан будет снивелирован домашним статусом матча для “Терека” и потраченными на выход в групповой турнир Лиги чемпионов ростовскими эмоциями".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Терек" - "Ростов" - в воскресенье, 28 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Родолфу, Мохаммади - Пирис, Кузяев - ЛЕБЕДЕНКО, Иванов, Грозав - САДАЕВ.

"Ростов": Джанаев - КАЛАЧЕВ, Сесар Навас, Новосельцев, Кудряшов, ТЕРЕНТЬЕВ - Ерохин, ГАЦКАН, Нобоа - Полоз, АЗМУН.

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