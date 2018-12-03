20:07 | Футбол — РПЛ

Будущий новичок "Спартака" нереально похож на Пепе. Посмотрите сами!

Защитник "Флуминенсе" Айртон Лукас (слева) очень похож на футболиста "Бешикташа" Пепе.
Защитник "Флуминенсе" Айртон Лукас (слева) очень похож на футболиста "Бешикташа" Пепе.
Обсудить
3

Защитник "Флуминенсе" Айртон Лукас, который может перейти в "Спартак" этой зимой, похож на защитника "Бешикташа" и сборной Португалии Пепе.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Лукас пройдет медосмотр в Италии, после чего подпишет контракт со "Спартаком".

Айртон Лукас в этом году провел 38 матчей за "Флуминенсе" в чемпионате Бразилии и отметился одной результативной передачей.

Пепе сыграл в 17 играх в текущем сезоне во всех турнирах, забил пять голов и и отдал две голевые передачи.

 

 

Обсудить
3
Загрузка...
Материалы сюжета: "Спартак": Каррера уволен, Кононов назначен
Материалы других СМИ
Загрузка...