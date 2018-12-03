Будущий новичок "Спартака" нереально похож на Пепе. Посмотрите сами!

Защитник "Флуминенсе" Айртон Лукас, который может перейти в "Спартак" этой зимой, похож на защитника "Бешикташа" и сборной Португалии Пепе.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Лукас пройдет медосмотр в Италии, после чего подпишет контракт со "Спартаком".

Айртон Лукас в этом году провел 38 матчей за "Флуминенсе" в чемпионате Бразилии и отметился одной результативной передачей.

Пепе сыграл в 17 играх в текущем сезоне во всех турнирах, забил пять голов и и отдал две голевые передачи.