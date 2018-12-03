СМИ: "Спартак" подпишет защитника "Флуминенсе"

Защитник "Флуминенсе" Айртон Лукас может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает Globoesporte.

Сообщается, что сумма трансфера составит около 7 миллионов евро. Уже в ближайшее время Айртон Лукас пройдет медосмотр в Италии, после чего подпишет контракт со "Спартаком".

Добавим, что Флуминенсе принадлежат только 50 процентов спортивных прав на 21-летнего игрока. Поэтому за трансфер клуб получит 3,5 миллиона. Айртон Лукас в этом году провел 28 матчей за "Флуминенсе" в чемпионате Бразилии.