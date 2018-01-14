Будущее Лестьенна в "Рубине" определится в ближайшие две недели

Нападающий "Рубина" Максим Лестьенн не стал исключать возможности возвращения в чемпионат Бельгии. По словам 25-летнего хавбека, интерес к нему проявляют несколько клубов.

- "Трабзонспор" - один из множества клубов, которые проявляют интерес, - цитирует HBvL Лестьенна. - Возвращение в Бельгию? Я ничего не исключаю. Все решится в течение одной или двух недель.

Напомним, бельгийский форвард выступает за "Рубин" с 2016 года. Его контракт с казанцами рассчитан до конца сезона-2019/20. В этом сезоне Лестьенн принял участие в 12 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 3 мяча и отдав 1 результативную передачу.