Будогосский согласен с экспертом "СЭ" Бобровым по эпизоду с пенальти "Зенита" в ворота "Уфы"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что у него нет стопроцентной уверенности насчет эпизода матча "Зенит" - "Уфа" перед тем, как Боян Йокич сыграл рукой в собственной штрафной. За это был назначен пенальти в ворота уфимской команды, но возникли сомнения в правильности решения арбитра из-за того, что мяч мог покинуть пределы поля.

– Как прокомментируете эпизод из матча "Зенит" – "Уфа" – тот самый момент, когда мяч то ли вышел, то ли нет за линию ворот?

– По тому, что видел – как расположены камеры, у меня нет стопроцентной уверенности в том, что мяч пересек линию ворот полностью. И в этом, кстати, я солидарен с экспертом "СЭ" (Александром Бобровым. – Прим. "СЭ"). (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Андрея Будогосского