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Будогосский признал, что второй гол "Амкара" ЦСКА засчитан неверно

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире передачи "Свисток" признал, что второй гол "Амкара" в гостевом матче 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) был засчитан неверно. По словам Будогосского, автор мяча Михаил Костюков находился в офсайде.

– К сожалению, тут имела место ошибка ассистента, – подчеркнул Будогосский. – Игрок находился вне игры. Возможно, был сбой концентрации внимания.

Второй гол в ворота ЦСКА забит из офсайда

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КОММЕНТАРИИ (4)
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foreverCSKAforever

А Будогосский уверен, что это была ошибка?

20:58

foreverCSKAforever

Stalex81, за ничью Спартак боролся в ответном матче с АЕКом в Москве, а самая его яркая игра в этом сезоне была сыграна в Хабаровске.

20:56

Stalex81

Проблема в том, что Спартак играл ярко в Питере и боролся за ничью, а вам ничья за счастье по игре была, поэтому и молчите.

20:19

andrey62

Представляю если на нашем месте был бы Спартак! СКАНДАЛИЩЕ!!!!! Убили "народную" команду и т.д. А мы молча готовимся к следующему матчу...

19:48

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