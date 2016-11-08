Будогосский признал, что второй гол "Амкара" ЦСКА засчитан неверно

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире передачи "Свисток" признал, что второй гол "Амкара" в гостевом матче 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) был засчитан неверно. По словам Будогосского, автор мяча Михаил Костюков находился в офсайде.
– К сожалению, тут имела место ошибка ассистента, – подчеркнул Будогосский. – Игрок находился вне игры. Возможно, был сбой концентрации внимания.
foreverCSKAforever
А Будогосский уверен, что это была ошибка?
20:58
foreverCSKAforever
Stalex81, за ничью Спартак боролся в ответном матче с АЕКом в Москве, а самая его яркая игра в этом сезоне была сыграна в Хабаровске.
20:56
Stalex81
Проблема в том, что Спартак играл ярко в Питере и боролся за ничью, а вам ничья за счастье по игре была, поэтому и молчите.
20:19
andrey62
Представляю если на нашем месте был бы Спартак! СКАНДАЛИЩЕ!!!!! Убили "народную" команду и т.д. А мы молча готовимся к следующему матчу...
19:48