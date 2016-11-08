Будогосский признал, что второй гол "Амкара" ЦСКА засчитан неверно

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире передачи "Свисток" признал, что второй гол "Амкара" в гостевом матче 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) был засчитан неверно. По словам Будогосского, автор мяча Михаил Костюков находился в офсайде.

– К сожалению, тут имела место ошибка ассистента, – подчеркнул Будогосский. – Игрок находился вне игры. Возможно, был сбой концентрации внимания.

Второй гол в ворота ЦСКА забит из офсайда